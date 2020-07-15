Голова Ради НБУ Богдан Данилишин каже, що після відставки Смолія Нацбанк залишився незалежним: на його окремішність ніхто не посягав. Тим часом саме кандидатуру Данилишина у профільному комітеті парламенту розглядають як найімовірнішого нового очільника НБУ.

Відповідну заяву Голова Ради НБУ Богдан Данилишин оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

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Один із керівників у структурі НБУ підкреслив: після третього липня (день відставки Якова Смолія – 24 канал) нічого не змінилося, Нацбанк і надалі є незалежним.

І всякі розмови про посягання на незалежність – є тільки прагненням відволікти суспільну думку від політики, яка проводилась в період 2014-2020 років та проблем, що накопичилися як перед національним господарством так і банківською системою за останні роки,

– написав Данилишин.

З того часу відбулося вже два засідання Ради НБУ, яка розглянула цілий ряд актуальних питань діяльності НБУ і оцінок дій Правління.

Окрім цього, він зазначив, що минулого тижня ситуація на фінансових ринках залишалася врівноваженою.

Це підтверджують такі характиристики:

попит та пропозиція іноземної валюти на міжбанківському ринку були збалансовані практично без участі Національного банку

банківська система характеризується високим рівнем ліквідності. Залишки коштів на кореспондентських рахунках банків та розміщені у депозитних сертифікатах НБУ перевищують 150 мільярдів гривень

Міністерством фінансів проведено чергове успішне розміщення ОВДП

10 липня Радою Національного банку розпочато підготовку Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу.

За період 2010 – 2020 років змінилось 6 Голів НБУ, 10 Міністрів економіки, 10 Міністрів фінансів, 7 Прем’єр-міністрів і тд. Ніхто не кричав про посягання на незалежність. Приходила нова команда, яка прагнула працювати краще за попередників,

– підсумував Данилишин.

Зазначимо. Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів: парламентський комітет обговорював три кандидатури на нового очільника НБУ: Богдана Данилишина, голови Ради НБУ; Володимира Лавренчука, ексголови правління РайффайзенБанкАваль; Віталія Ломаковича, економіста, ексчлена Ради НБУ. Втім слова залишатиметься за президентом: наразі він має має більше можливих кандидатур.

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