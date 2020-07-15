На незалежність Нацбанку після відставки Смолія ніхто не посягав, – голова Ради НБУ Данилишин
Голова Ради НБУ Богдан Данилишин каже, що після відставки Смолія Нацбанк залишився незалежним: на його окремішність ніхто не посягав. Тим часом саме кандидатуру Данилишина у профільному комітеті парламенту розглядають як найімовірнішого нового очільника НБУ.
Відповідну заяву Голова Ради НБУ Богдан Данилишин оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.
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Один із керівників у структурі НБУ підкреслив: після третього липня (день відставки Якова Смолія – 24 канал) нічого не змінилося, Нацбанк і надалі є незалежним.
І всякі розмови про посягання на незалежність – є тільки прагненням відволікти суспільну думку від політики, яка проводилась в період 2014-2020 років та проблем, що накопичилися як перед національним господарством так і банківською системою за останні роки,
– написав Данилишин.
З того часу відбулося вже два засідання Ради НБУ, яка розглянула цілий ряд актуальних питань діяльності НБУ і оцінок дій Правління.
Окрім цього, він зазначив, що минулого тижня ситуація на фінансових ринках залишалася врівноваженою.
Це підтверджують такі характиристики:
- попит та пропозиція іноземної валюти на міжбанківському ринку були збалансовані практично без участі Національного банку
- банківська система характеризується високим рівнем ліквідності. Залишки коштів на кореспондентських рахунках банків та розміщені у депозитних сертифікатах НБУ перевищують 150 мільярдів гривень
- Міністерством фінансів проведено чергове успішне розміщення ОВДП
- 10 липня Радою Національного банку розпочато підготовку Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу.
За період 2010 – 2020 років змінилось 6 Голів НБУ, 10 Міністрів економіки, 10 Міністрів фінансів, 7 Прем’єр-міністрів і тд. Ніхто не кричав про посягання на незалежність. Приходила нова команда, яка прагнула працювати краще за попередників,
– підсумував Данилишин.
Відставка Смолія: що відомо
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск.
- Володимир Зеленський зареєстрував у Раді відповідний проєкт постанови, а нардепи 3 липня відставку підтримали.
- Багато економістів, представників міжнародних організацій підтримали Смолія.
- ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.
- Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова.
- Серед найобговорюваніших кандидатів на пост глави НБУ: колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук, Богдан Данилишин, голови Ради НБУ; Віталій Ломакович, економіст, ексчлен Ради НБУ.