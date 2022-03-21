Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах города

Об этом в своем фейсбуке сообщил городской голова Нежина Александр Кодола. Время комендантского часа изменили с 21 марта.

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Комендантский час в Нежине будет начинаться в 20:00 и продлится до 05:00.

В Нежине во время комендантского часа запрещено находиться на улицах города и других общественных местах.

Заметим, что в Киеве и области на фоне обстрелов российских оккупантов ввели усиленный комендантский час на полтора дня.

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