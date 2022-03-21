Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях міста

Про це у своєму фейсбуці повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола. Час комендантської години змінили з 21-го березня.

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Комендантська година у Ніжині буде розпочинатися о 20:00 і триватиме до 05:00.

У Ніжині під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях міста та в інших громадських місцях.

Зауважимо, що в Києві та області на тлі обстрілів російських окупантів запровадили посилену комендантську годину на півтори доби.

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