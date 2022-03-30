Среди пострадавших есть один ребенок. Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола.

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Пострадало 6 мирных граждан, из них – 1 ребенок, один человек, к сожалению, умер,

– сообщил Кодола.

Также в результате обстрелов повреждены 10 частных домов, 3 – разрушены, также есть повреждения автомобилей и гаражей.

Последствия обстрелов Нежина / Фото Евгения Ткаченко

Мэр напомнил, что в Нежине действует комендантский час с 20:00 29 марта по 05:00 31 марта.

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