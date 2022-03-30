Серед потерпілих є одна дитина. Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.
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Постраждало 6 мирних громадян, з них – 1 дитина, одна людина, на жаль, померла, – повідомив Кодола.
Також внаслідок обстрілів пошкоджені 10 приватних будинків, 3 – зруйновані, також є пошкодження автомобілів та гаражів.
Наслідки обстрілів Ніжина / Фото Євгена Ткаченка
Мер нагадав, що в Ніжині діє комендантська година з 20:00 29 березня по 05:00 31 березня.
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