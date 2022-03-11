Депутаты единогласно приняли такое решение на заседании 21-й внеочередной сессии.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Кто такой Прощенко

Станислав Прощенко был участником Майдана, Антитеррористической операции. Он прошел Красный Лиман и Дебальцево.

Еще в 2019 году он говорил: в случае необходимости снова пойдет защищать Украину, как и подавляющее количество собратьев.

Погиб Герой в российско-украинской войне под Дорогинкою. Ему было 46 лет. У Станислава осталась жена и двое детей.

Может заинтересовать – Девушка из Мариуполя, фото которой увидел весь мир, родила дочь: