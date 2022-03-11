Депутати одноголосно увалили таке рішення на засіданні 21-ї позачергової сесії.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Хто такий Прощенко

Станіслав Прощенко був учасником Майдану, Антитерористичної операції. Він пройшов Красний Лиман і Дебальцеве.

Ще у 2019 році він говорив: у разі необхідності знову піде боронити Україну, як і переважна кількість побратимів.

Загинув Герой у російсько-українській війні під Дорогинкою. Йому було 46 років. У Станіслава залишилась дружина та двоє дітей.

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