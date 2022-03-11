Депутати одноголосно увалили таке рішення на засіданні 21-ї позачергової сесії.
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Хто такий Прощенко
Станіслав Прощенко був учасником Майдану, Антитерористичної операції. Він пройшов Красний Лиман і Дебальцеве.
Ще у 2019 році він говорив: у разі необхідності знову піде боронити Україну, як і переважна кількість побратимів.
Загинув Герой у російсько-українській війні під Дорогинкою. Йому було 46 років. У Станіслава залишилась дружина та двоє дітей.
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