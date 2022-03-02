Снаряд серьезно повредил местную теплотрассу. В то же время, советник министра внутренних дел Геращенко рассказал, что ее поремонтируют уже до утра.

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Вокзал значительных повреждений не получил. Временно закрыты Северные платформы, с утра их осмотрят. Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура – ​​оборван контактный провод, на движение пассажирских поездов не влияет,

– говорится в сообщении Укрзализныци.

Кроме того, снаряд повредил пригородный поезд. В нем выбиты стекла.

К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

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