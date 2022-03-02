Снаряд серйозно пошкодив місцеву теплотрасу. Водночас радник міністра внутрішніх справ Геращенко розповів, що її поремонтують вже до ранку.

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Вокзал значних пошкоджень не зазнав. Тимчасово закриті Північні платформи, зранку їх оглянуть. Незначним чином пошкоджено залізничну інфраструктуру – обірвано контактний провід, на рух пасажирських потягів не впливає,

– мовиться у повідомленні Укрзалізниці.

Окрім того, снаряд пошкодив приміський потяг. У ньому вибиті шибки.

На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

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