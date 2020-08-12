В течение суток 11 августа пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня. Перемирие на востоке Украины начало действовать 27 июля.

О ситуации в районе боевых действий на Донбассе по состоянию на 7:00 12 августа сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

Что было прошлого дня Перемирие не без выстрелов: на Донбассе боевики совершили очередную провокацию

Где били оккупанты 11 августа

Неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки.

Стрелковое оружие боевики применили возле Широкино.

К счастью, в результате никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал и не погиб.

Также в штабе подчеркнули, поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то украинские воины на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

На других участках фронта наблюдалась тишина. В целом ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируют украинские бойцы. В то же время они находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

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Ситуация на Донбассе по состоянию на утро 12 августа: отчет пресс-центра ОС – видео

Режим прекращения огня на Донбассе: основное

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

Что оно предусматривает

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.

Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канал