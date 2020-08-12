Упродовж доби 11 серпня проросійські бойовики на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню. Перемир’я на сході України почало діяти 27 липня.

Про ситуацію в районі бойових дій на Донбасі станом на 7:00 12 серпня повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де били окупанти 11 серпня

Неприцільні постріли з підствольного гранатомету лунали поблизу Мар'їнки.

Стрілецьку зброю бойовики застосували біля Широкиного.

На щастя, у результаті ніхто з військовослужбовців Об’єднаних сил ані не постраждав, ані не загинув.

Також у штабі підкреслили, оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то українські воїни на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Загалом ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил повністю контролюють українські бійці. Водночас вони перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

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Ситуація на Донбасі станом на ранок 12 серпня: звіт пресцентру ОС – відео

Режим припинення вогню на Донбасі: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 канал