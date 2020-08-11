Новий керівник розвідки Кирило Буданов заявив, що його головною короткотривалою ціллю на посаді є підсилення розвідки на Донбасі. У перспективі він планує підвищувати рівень готовності розвідки, зокрема, у зніманні та зчитуванні інформації.

Буданов вважає мирний план Зеленського – основою основ. Про це очільник розвідки Міноборони заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу Повернути Крим: Зеленський представив нового керівника розвідки Буданова і дав перші завдання

Короткострокові цілі очевидні. Перш за все, це різка інтенсифікація нашої розвідки по лінії розведення військ на Донбасі. Ми повинні ретельно верифікувати і розбирати на складові будь-які прояви активності тієї сторони, щоб виключити або припинити провокації,

– наголосив новоспечений керівник розвідки.

Серед інших завдань Буданов виокремив:

підвищення рівня технічної, технологічної та управлінської готовності розвідки;

перебудову форматів аналітичної роботи;

розробку сценаріїв відповіді України на різні зовнішні та внутрішні загрози.

Серед головних загроз безпеці України Буданов назвав "війни нового типу". На його думку, у таких протистояннях задіяні не лише військові угрупування, але й громадянські частини, які ідеально маскуються за пропагандистськими програмами.

Ми маємо вчитися виокремлювати військову складову в цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати її наявність і превентивно гасити можливості для початку воєнних конфліктів,

– сказав Буданов.

За його словами, окремі країни ведуть проти України гібридні дії, щоб спонукати нас до певного вектора розвитку, який вигідний цим країнам. Так от, головне завдання розвідки – заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника.

Які завдання дав президент Зеленський Буданову після призначення

Володимир Зеленського призначив Кирила Буданова начальником розвідки Міноборони 5 серпня 2020 року і дав йому такі завдання: