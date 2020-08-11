Войны нового типа: Буданов назвал приоритеты для разведки Украины
Новый руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что его главной кратковременной целью на должности является усиление разведки на Донбассе. В перспективе он планирует повышать уровень готовности разведки, в частности, в снятии и считывании информации.
Буданов считает мирный план Зеленского – основой основ. Об этом глава разведки Минобороны заявил в интервью Интерфакс-Украина.
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Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего, это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или прекратить провокации,
– отметил новоиспеченный руководитель разведки.
Среди других задач Буданов выделил:
- повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности разведки;
- перестройку форматов аналитической работы;
- разработку сценариев ответа Украины на различные внешние и внутренние угрозы.
Среди главных угроз безопасности Украины Буданов назвал "войны нового типа". По его мнению, в таких противостояниях задействованы не только военные группировки, но и гражданские части, которые идеально маскируются за пропагандистскими программами.
Мы должны учиться выделять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно тушить возможности для начала военных конфликтов,
– сказал Буданов.
По его словам, отдельные страны ведут против Украины гибридные действия, чтобы побудить нас к определенному вектору развития, который выгоден этим странам. Так вот, главная задача разведки – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника.
Какие задачи дал президент Зеленский Буданову после назначения
Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником разведки Минобороны 5 августа 2020 года и дал ему следующие задачи:
- оснащение подразделений современным вооружением и техникой;
- переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации;
- внедрение современных подходов в подготовке личного состава.