Новый руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что его главной кратковременной целью на должности является усиление разведки на Донбассе. В перспективе он планирует повышать уровень готовности разведки, в частности, в снятии и считывании информации.

Буданов считает мирный план Зеленского – основой основ. Об этом глава разведки Минобороны заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего, это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или прекратить провокации,

– отметил новоиспеченный руководитель разведки.

Среди других задач Буданов выделил:

повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности разведки;

перестройку форматов аналитической работы;

разработку сценариев ответа Украины на различные внешние и внутренние угрозы.

Среди главных угроз безопасности Украины Буданов назвал "войны нового типа". По его мнению, в таких противостояниях задействованы не только военные группировки, но и гражданские части, которые идеально маскируются за пропагандистскими программами.

Мы должны учиться выделять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно тушить возможности для начала военных конфликтов,

– сказал Буданов.

По его словам, отдельные страны ведут против Украины гибридные действия, чтобы побудить нас к определенному вектору развития, который выгоден этим странам. Так вот, главная задача разведки – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника.

Какие задачи дал президент Зеленский Буданову после назначения

Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником разведки Минобороны 5 августа 2020 года и дал ему следующие задачи: