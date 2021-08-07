Опасные погодные условия 8 августа будут на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожье. Также непогода, возможно, будет на востоке.
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В части областей І уровень опасности – желтый
В ГСЧС предупредили о І уровне опасности – желтом. Есть еще одна новость от синоптиков – о чрезвычайном уровне пожарной опасности. В частности, это касается Крыма, Сумской, Донецкой, Харьковской и Донецкой областей.
Опасные погодные условия в Украине / Изображение Укргидрометцентра
Пожарная опасность в Украине / Изображение Укргидрометцентра
7 августа без света остались 340 населенных пунктов
По состоянию на утро 7 августа без электроснабжения остались 340 населенных пунктов в 8 областях Украины. В 4 регионах Украины подтопило жилые дома и домохозяйства. Также сотни поваленных деревьев заблокировали автодороги.
Коротко о последствиях непогоды в Украине
- На Харьковщине и Полтавщине шквальный ветер повалил деревья, затопило улицы населенных пунктов.
- В Одессе прошел мощный ливень, затопило один из местных супермаркетов.
- В Хмельницкой области мощные порывы ветра наделали бед в Каменец-Подольской крепости: сорвалось покрытие с одной из башен.
- В Винницкой области повалило деревья в нескольких районах.