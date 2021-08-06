Львовский каратист Станислав Горуна получил "бронзу" в соревновании по кумите, уступив итальянцу Луиджи Бузе со счетом 3:0.

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Олимпийскую фан-зону перенесли в сессионный зал ЛГС

Во Lviv Olympic Space 6 августа пришли многие горожане, чтобы поболеть за львовского каратиста Станислава Горуну. К спортивным фанатам присоединился и городской глава Львова Андрей Садовый. Однако из-за дождя просмотр соревнования перенесли в большой сессионный зал Львовского городского совета.

Конечно, во дворике Ратуши атмосфера значительно масштабнее, но из-за дождя мы экстренно перенесли фан-зону в сессионный зал. Гляньте на детей, на взрослых – все счастливы, горячо болеют за нашего Станислава Горуну,

– отметил Садовый.

Смотрите фото, как львовяне болели за Станислава Горуну / Фото Романа Балука

По словам Садового, в городе будут рассматривать различные варианты, однако он убежден, что олимпийская фан-зона будет функционировать и в дальнейшем.

"Фан-зона станет традиционной составляющей всех крупных соревнований, чтобы мы могли болеть за украинцев, так как они точно там чувствуют нашу поддержку", – подчеркнул городской глава.

Заметьте! Во дворике Львовской ратуши на все время проведения Олимпиады, с 23 июля по 8 августа, обустроили фан-зону Lviv Olympic Space. В 2021 году из-за пандемии невозможно поддержать олимпийцев на трибунах в Токио. Потому это пространство даст львовянам возможность поболеть за украинских спортсменов. Lviv Olympic Space не является коммерческим проектом, поэтому доступ к фан-зоне свободный.

Смотрите видео из фан-зоны в сессионном зале Львовской мэрии: