Львівський каратист Станіслав Горуна отримав "бронзу" в змаганні по куміте. Він поступився італійцеві Луїджі Бузі з рахунком 3:0

Актуально Ще одна "бронза" Олімпіади-2020: Садовий привітав каратиста Станіслава Горуну

Олімпійську фан-зону перенесли в сесійну залу ЛМР

У Lviv Olympic Space 6 серпня прийшли багато містян, щоб повболівати за львівського каратиста Станіслава Горуну. До спортивних фанатів долучився й міський голова Львова Андрій Садовий. Однак через дощ перегляд змагання перенесли у велику сесійну залу Львівської міської ради.

Звісно, що у дворику Ратуші атмосфера значно масштабніша, але через дощ ми екстрено перенесли фан-зону в сесійну залу. Гляньте на дітей, на дорослих – всі щасливі, палко вболівають за нашого Станіслава Горуну,

– зазначив Садовий.

Дивіться фото, як львів'яни вболівали за Станіслава Горуну / Фото Романа Балука

За словами Садового, у місті розглядатимуть різні варіанти, однак він переконаний, що олімпійська фан-зона функціонуватиме й надалі.

"Фан-зона стане традиційною складовою всіх великих змагань, щоб ми могли вболівати за українців, адже вони точно там відчувають нашу підтримку", – наголосив міський голова.

Зауважте! У дворику Львівської ратуші на весь час проведення Олімпіади, з 23 липня до 8 серпня, облаштували фан-зону Lviv Olympic Space. У 2021 році через пандемію неможливо підтримати олімпійців на трибунах в Токіо. Тож цей простір дасть львів'янам можливість повболівати за українських спортсменів. Lviv Olympic Space не є комерційним проєктом, тож доступ до фан-зони вільний.

Дивіться відео з фан-зони у сесійній залі Львівської мерії: