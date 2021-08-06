Львівський каратист Станіслав Горуна отримав "бронзу" в змаганні по куміте. Він поступився італійцеві Луїджі Бузі з рахунком 3:0
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Олімпійську фан-зону перенесли в сесійну залу ЛМР
У Lviv Olympic Space 6 серпня прийшли багато містян, щоб повболівати за львівського каратиста Станіслава Горуну. До спортивних фанатів долучився й міський голова Львова Андрій Садовий. Однак через дощ перегляд змагання перенесли у велику сесійну залу Львівської міської ради.
Звісно, що у дворику Ратуші атмосфера значно масштабніша, але через дощ ми екстрено перенесли фан-зону в сесійну залу. Гляньте на дітей, на дорослих – всі щасливі, палко вболівають за нашого Станіслава Горуну,
– зазначив Садовий.
Дивіться фото, як львів'яни вболівали за Станіслава Горуну / Фото Романа Балука
За словами Садового, у місті розглядатимуть різні варіанти, однак він переконаний, що олімпійська фан-зона функціонуватиме й надалі.
"Фан-зона стане традиційною складовою всіх великих змагань, щоб ми могли вболівати за українців, адже вони точно там відчувають нашу підтримку", – наголосив міський голова.
Дивіться відео з фан-зони у сесійній залі Львівської мерії: