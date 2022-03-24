Ни один гуманитарный груз не доехал: Мариуполь до сих пор в блокаде оккупантов

Мариуполь уже более 3 недель находится в блокаде оккупационных войск. За это время до города не доехал ни один гуманитарный груз.

Все попытки привезти гуманитарную помощь в город завершаются обстрелом гумконвоя. Поэтому в Офисе Президента констатировали, что ни один груз не доехал до Мариуполя, сообщает 24 канал.

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Блокада Мариуполя

Мариуполь с 1 марта в блокаде оккупантов. Город фактически уничтожен вражескими обстрелами.

К счастью, части населения города удается выехать по гуманитарным коридорам, однако многие люди до сих пор остаются в подвалах.

За время блокады оккупанты совершили ряд военных преступлений, в частности нанесли удар по роддому и атаковали драмтеатр, где прятались сотни людей.

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