Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европейском Совете, передает 24 канал. По его словам, российские кафиры точно знают, что делают. Они пришли на чужую землю и буквально уничтожают украинцев.

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В Херсонской области убили 9-летнюю девочку

Русские цинично обстреливают все, к чему только могут дотянуться. К примеру, сегодня, 30 мая, они били из артиллерии по территории Херсонской области. Там погибла девятилетняя девочка. А еще двое детей – 7-месячный младенец и 5-летняя девочка – получили ранения.

Владимир Зеленский не понимает, как вообще нормальный человек может смириться с подобными преступлениями. Кафиры совершают их каждый день. И продолжают это делать. Они сознательно убивают как взрослых, так и детей.

Ни один нормальный человек не может просто смириться с этим. С такими преступлениями. Ежедневными. Это сознательные убийства русскими военными наших гражданских, наших детей. Они точно знают, по ком они стреляют, – отмечает Владимир Зеленский.

Президент призвал европейское сообщество активно участвовать в расследовании военных преступлений всех российских извергов, причастных к убийству украинских граждан. Каждый русский военный либо командир обязан быть привлечен к ответственности.

"Европа точно может это сделать. Сделаем это! Потому что этот вопрос не просто об ответственности агрессора за конкретную войну, а о защите человечности как таковой ", – подчеркнул Владимир Зеленский.

В своем обращении президент напомнил, что на 96 день полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 243 ребенка и разрушили 1888 учебных заведений – детских садов, школ и университетов. Также кафиры уже запустили 2400 различных ракет против Украины.

Зеленский подчеркнул, что на Россию нужно еще сильнее давить, чтобы она начала искать мир. В частности, стоит наконец-то принять шестой пакет санкций от Евросоюза включая нефтяное эмбарго, которому сопротивляется Венгрия.

Обращение Владимира Зеленского в Европейский Совет: смотрите видео