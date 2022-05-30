Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Європейській Раді, передає 24 канал. За його словами, російські окупанти точно знають, що роблять. Вони прийшли на чужу землю і буквально знищують українців.

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На Херсонщині вбили 9-річну дівчинку

Росіяни цинічно обстрілюють все до чого тільки можуть дотягнутися. До прикладу, сьогодні, 30 травня, вони гатили з артилерії по території Херсонської області. Там загинула 9-річна дівчинка. А ще двоє дітей – 7-місячне немовля та 5-річна дівчинка – зазнали поранень.

Володимир Зеленський не розуміє, як взагалі нормальна людина може змиритися з такими злочинами. Окупанти вчиняють їх кожного дня. І продовжують це робити. Вони свідомо вбивають як дорослих, так і дітей.

Жодна нормальна людина не може просто змиритись з цим. З такими злочинами. Щоденними. Це свідомі вбивства російськими військовими наших цивільних, наших дітей. Вони точно знають, по кому вони стріляють, – наголошує Володимир Зеленський.

Президент закликав європейську спільноту взяти активну участь у розслідуванні воєнних злочинів усіх російських нелюдів, які були причетні до вбивства українських громадян. Кожен російський військовий чи командир має бути притягнений до відповідальності.

"Європа точно може це зробити. Зробімо це! Бо це питання не просто про відповідальність агресора за конкретну війну, а про захист людяності як такої", – підкреслив Володимир Зеленський.

У своєму зверненні президент нагадав, що на 96 день повномасштабної війни Росії проти України окупанти вбили аж 243 дитини та зруйнували аж 1888 закладів освіти – дитячих садків, шкіл та університетів. Також окупанти вже запустили аж 2400 різних ракет проти України.

Зеленський наголосив, що на Росію потрібно ще сильніше тиснути, щоб вона почала шукати мир. Зокрема, варто нарешті ухвалити шостий пакет санкцій від Євросоюзу включно з нафтовим ембарго, якому пручається Угорщина.

Звернення Володимира Зеленського до Європейської Ради: дивіться відео