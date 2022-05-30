Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської Ради, передає 24 канал. За його словами, сьогодні – вже 96 день повномасштабної війни Росії проти Україна та проти європейської єдності.

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Вони не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей. І зараз ми бачимо одночасно – як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність може похитнутися,

– заявив Зеленський.

Що сталося після запровадження п'ятого пакета санкцій

Він нагадав, що 8 квітня, на 44 день війни, запровадили п’ятий санкційний пакет Євросоюзу, з того часу минуло вже 52 дні. Він перерахував, що вже відбулось за цей період.

Станом на 8 квітня, в Україні в списку убитих російськими окупантами були 169 дітей. Станом на сьогодні – 243 дитини.

Станом на 8 квітня, було зруйновано 928 закладів освіти. Дитячих садочків, шкіл, університетів. Станом на сьогодні – 1888.

Станом на 8 квітня Росія випустила по Україні менше тисячі ракет. За інформацією на минулу добу, кількість російських ракетних ударів по Україні – вже майже 1600. Росія застосувала понад 2400 різних ракет проти України.

На Росію потрібно тиснути сильніше

"І, звичайно, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, - я не звинувачую нікого із вас. Провина за все, що відбувається, тільки на російській державі. Але я впевнений, що кожному, кожній з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. І для нас це дуже потрібно. І нам це дуже допоможе", – сказав Зеленський.

Він пояснив, що на Росію потрібно тиснути так, щоб вона почала шукати мир. І тільки це може бути вимогою, без жодних компромісів коштом української територіальної цілісності та суверенітету.

Повне звернення Зеленського до Європейської Ради: дивитись відео