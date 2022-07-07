Это очень показательный момент, уверен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

К теме С 1 июля заработал визовый режим с Россией: что теперь изменится

Это демонстрирует подлинное отношение россиян

Министр назвал это историческим моментом. Он демонстрирует, до чего агрессия путина доказала отношения между народами. Кроме того, подлинное отношение россиян к Украине это тоже показывает.

На всю многомиллионную россию не нашлось ни одного гражданина, который подался бы на украинскую визу,

– рассказал Кулеба.

За неделю было около 100 звонков в МИД и консульства от россиян, которые просили разъяснить правила въезда.

Что известно о визовом режиме с россией

С 1 июля россияне не могут попасть на территорию Украины без визы.

Ограничения касаются и обитателей приграничных областей России. Они могут приезжать в Украину исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.

Визы россиянам будет выдавать независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры, расположенные в российских городах.

Кстати, это не какие-нибудь специальные визы для граждан России, а стандартные разрешения и стандартная процедура получения.

Кулеба ранее объяснял, что визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Смотрите также – россияне с матами набросились на украинку в Германии: видео