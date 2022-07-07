Це дуже показовий момент, переконаний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це заявив в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Це демонструє справжнє ставлення росіян

Міністр назвав це історичним моментом. Він демонструє, до чого агресія путіна довела стосунки між народами. Крім того, справжнє ставлення росіян до України це теж показує.

На всю багатомільйонну росію не знайшлось жодного громадянина, який би подався на українську візу,

– розповів Кулеба.

За тиждень було близько 100 дзвінків до МЗС та консульств від росіян, які просили роз'яснити правила в'їзду.

Що відомо про візовий режим з росією

З 1 липня росіяни не можуть потрапити на територію України без візи.

Обмеження стосуються і жителів прикордонних областей Росії. Вони можуть приїжджати в Україну виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Візи росіянам видаватиме незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри, які розташовані в російських містах.

До речі, це не якісь спеціальні візи для громадян Росії, а стандартні дозволи та стандартна процедура отримання.

Кулеба раніше пояснював, що візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці України.

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