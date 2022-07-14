Этот день доказал, что россию следует признать государством-террористом: обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский 14 июля обнародовал традиционное обращение. Однако он отметил, что сегодня адресует его не украинцам, как обычно, а нашим партнерам.

Это день доказал, что россия должна быть официально признана государством-террористом. Зеленский подчеркнул, что ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как россия. Ни одно другое государство не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и убивать людей.

Зеленский назвал имена погибших в Виннице

Президент констатировал, что в результате одного ракетного удара по Виннице россияне убили 23 человека, среди них – трое детей до 10 лет. К сожалению, это не окончательное количество, потому что разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших – десятки людей, а среди госпитализированных есть тяжелораненые.

Зеленский рассказал, что одна из ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед", где были люди:

Наталья, ей 40 лет.

Татьяна, ей 32 года.

Владимир, ему 61 год.

Вера, ей 55 лет.

Их имена – среди без вести пропавших. Кроме того, погибла 4-летняя девочка Лиза, а ее мама – в тяжелом состоянии.

А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай Бог, то как бы это было названо? Разве не терроризмом?

- подчеркнул Зеленский.

россия ударила по Виннице во время конференции в Гааге

Президент отметил, что россия убила мирных людей, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан.

"Помните ли вы хотя бы какую-то другую террористическую организацию, которая позволяла бы себе такую дерзость? Убивать именно тогда, когда ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения", – риторически спросил глава государства.

Он заявил, что государство-агрессор показало этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру.

Для агрессора нужен трибунал

Поэтому Зеленский подчеркнул:

теперь как можно быстрее нужен специальный трибунал по российской агрессии против Украины. должен заработать специальный компенсационный механизм, с помощью которого все российские активы и деньги россии должны конфисковать и направить на возмещение убытков жертвам российского террора. следует немедленно ввести такие ограничения против российского энергетического экспорта, которые не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества.

При этом Зеленский подчеркнул, что это все нужно не одной только Украине, а всем нашим партнерам и всем в мире, кто ценит человеческую жизнь хотя бы немного.

Террор – это вирус. И если кто-то из террористов остается безнаказанным, это только поощряет других,

– добавил президент.

Зеленский наградил воинов орденами

Утром в Киеве прошла церемония награждения украинских защитников, им присваивали звание Героя Украины. Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" нашим воинам, а также родным тех воинов, которые удостоены звания Героя посмертно.

Всего за время полномасштабной войны с 24 февраля звание Героя присвоено 157 украинцам, в том числе 75 посмертно.

Государственными наградами были отмечены более 23 тысяч наших защитников и защитниц, более 3,5 тысячи – посмертно.

Президент отметил, что сотни тысяч наших воинов ежедневно и каждую ночь сдерживают российское нашествие. Поэтому он поблагодарил их, а также всех, кто помогает: каждому государству, международным структурам, общественным объединениям по всему миру, добросовестному бизнесу, каждому неравнодушному человеку.

Нужны юридические инструменты

Зеленский подчеркнул, что мир должен закрепить поддержку надлежащими юридическими инструментами. В частности, статусом государства-террориста для россии, специальным трибуналом, компенсационным механизмом и новыми санкциями за террор. При этом санкции нужны так же как можно быстрее.

"И напоследок. Хочу, чтобы эта команда той посудины, из которой вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает", – подчеркнул президент.

Смотрите видеообращение Зеленского за 14 июля: видео