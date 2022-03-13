Ни одно программное обеспечение не смоделирует последствия аварии на захваченных АЭС

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, даже не осознавая к каким последствиям это может привести.

Об этом рассказал глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

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Он подчеркнул, что это опасность не только для Украины. У нее стопроцентно будет трансграничный характер – есть соответствующие аналитические исследования.

На ЗАЭС расположены 7 ядерных установок:

6 ядерных энергоблоков;

хранилище для отработанного ядерного топлива.

Это огромный объем ядерного материала, который сейчас бесконтролен, поскольку даже МАГАТЭ призналось, что потерян контроль за ядерными материалами на ЗАЭС,

– сказал Олег Кориков.

Аналогичная ситуация и с Чернобыльской АЭС – там МАГАТЭ также потеряло контроль над ядерными материалами в хранилищах.

"Но МАГАТЭ не видит с помощью дистанционной системы удаленного мониторинга, что там происходит. Может произойти что угодно, если попадет тем, у кого больной мозг. Этот ядерный материал может попасть в любые руки и с ним могут сделать что угодно", – подчеркнул глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Отметим, что 25 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины опубликовала официальное заявление о том, что уровень дозы вредного гамма-излучения превысил норму. Специалисты считают, что изменение уровня радиации является прямым следствием того, что большое количество тяжелой военной техники, включая танки и бронетехнику, пересекает сильно загрязненные земли.

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