Ни на одном стратегическом направлении нет успеха, россияне подавлены и обречены, – Зеленский

Россия продолжает попытки захватить украинские территории, однако ей это не удается. Владимир Зеленский говорит, что ни на одном стратегическом направлении у россиян нет успеха.

Об этом Президент Украины заявил во время очередного брифинга.

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Зеленский подчеркнул, что Украина стоит так, что оккупанты вынуждены были менять свою тактику.

По его словам, ракетно-бомбовые удары РФ по разным городам – это признание, что они не смогли сделать ничего существенного на нашей земле.

Все линии нашей обороны сохранены, на желтом стратегическом направлении у врага нет успеха, они подавлены, они обречены,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона, сбивавшая ракеты.

"Херсон, Изюм и все другие города, по которым оккупанты били с воздуха, ничего им не отдали. Чернигов, Сумы, Николаев также держат оборону", – говорит он.

Утреннее обращение Зеленского от 3 марта:

Добавим, что Россия восьмой день бомбит украинские города с воздуха. Министр иностранных дел Украины обратился к международным партнерам с просьбой забрать у оккупантов такую возможность и закрыть небо над нашим государством.

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