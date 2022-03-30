Такое мнение Сергей Гайдай выразил в эфире национального телемарафона, реагируя на новости дипломатического фронта об условиях договора Украины и России.

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По его словам, Кремль никогда не придерживается своего слова, потому доверять ему невозможно.

Мы уже увидели, чего стоят договоренности с россиянами, – Гайдай

В то же время вести переговоры с государством-агрессором, по мнению Гайдая, необходимо.

Переговоры нужны, если хоть один шанс из миллиона остановить войну и отвести российские войска. Но я не верю россиянам. Ни одному их слову. Мы уже через месяц увидели, чего стоят договоренности с ними,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Он также процитировал классическое изречение о том, что договоренности с россиянами не стоят бумаги, на которой они подписаны. В конце концов это прекрасно понимает и руководство Украины. По словам президента Владимира Зеленского, положительные сигналы из переговоров не заглушают российские снаряды, поэтому нельзя терять бдительность.

Утренняя сводка Гайдая за 30 марта: смотрите видео

Именно Луганщина, 70% которой уже оккупированы россиянами, подвергается постоянным атакам. Утром 30 марта захватчики сильно обстреляли Лисичанск.

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