Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 каналу.

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Гайдай сообщил, что оккупанты уже захватили 70% области. Но, по его словам, на большой территории Луганской области бои вообще не велись.

"Мы же не ожидали, что россияне в 4 часа утра, не объявляя, просто начнут войну. И когда ушла техника, авиация, военные из России в Луганскую область, то мы приняли решение отвести войска на территорию, где будет постоянная линия обороны, – рассказал". Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что ВСУ держат оборону.

Как мы построили линию обороны, так она и сейчас остается. И там, где наши просто отошли, чтобы сделать нормальную оборону, там обстрелов нет, потому что мы не обстреливаем мирные города,

– объяснил Гайдай.

Добавим, что в течение суток враг обстреливал Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Щедрищево, что на Луганщине. Из-за преступных действий оккупантов погибли 2 человека, еще 10 получили ранения. Кроме того, сотрудникам ГСЧС удалось спасти 26 человек.

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