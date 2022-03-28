О российских обстрелах рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что сотрудникам ГСЧС удалось спасти 26 человек.

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Сплошной ужас творился в Северодонецке

Днем сплошной ужас творился в Северодонецке – пять попаданий в жилые дома, три из которых разрушены. Спасатели разбирали завалы несколько часов,

– сообщил Гайдай.

Обостренная ситуация в Рубежном. Именно здесь и в Северодонецке есть погибшие и пострадавшие.

В области за сутки повредили 23 объекта

За сутки в области россиянами повреждены 23 объекта, и ни один из них не военный. Разрушения получили 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, а также здание больницы в Северодонецке.

Откуда Россия забрала армию для войны в Украине: ответ Пионтковского