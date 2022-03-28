Про російські обстріли розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що співробітникам ДСНС вдалось врятувати 26 осіб.

До теми Два береги однієї війни: погляд з окупованого Луганська

Суцільний жах коївся в Сєвєродонецьку

Удень суцільний жах коївся в Сєвєродонецьку – п'ять влучань в житлові будинки, три з яких зруйновані. Рятувальники розбирали завали декілька годин,

– повідомив Гайдай.

Загострена ситуація у Рубіжному. Саме тут та в Сєвєродонецьку є загиблі та постраждалі.

В області за добу пошкодили 23 об'єкти

За добу в області росіянами пошкоджено 23 об’єкти і жоден з них не є військовим. Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, а також будівля лікарні в Сєвєродонецьку.

Звідки Росія забрала армію для війни в Україні: відповідь Піонтковського