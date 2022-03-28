Свежая боль старой войны

И мы перебрасываемся фразами о войне и о мире. И по этой переписке никогда не понять, почему, собственно, идет эта война. Странная, ужасная война, на которой льются потоки крови и ненависти, гибнут вполне реальные люди и рушатся самые прочные связи.

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Не получается не думать о том, что происходит, и я почти завидую тем, кто может жить прежней жизнью, будто ничего не произошло. Не получается так. Кажется, что с нами было давно, что это уже неправда и забылось. А то, что сейчас, болит остро, даже если это происходит не с тобой.

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"Люди гибнут, война, а ты со своими проблемками", – резко отвечает мне подруга. Конечно, на фоне войны любые мои проблемы – "проблемки". И дело даже не в масштабах моих вопросов, у нее в Украине – сын призывного возраста, и с этой ее болью не сравнится ни одна моя проблема, какой бы глобальной она ни была.

Все восемь лет среди нас она была самой продуманной – не оставила способного сына рядом со своей юбкой, не вытолкнула его в Россию, она видела будущее в Украине, и этому решению завидовали буквально все вокруг.

Чтобы обучать сына в Украине, нужна была гривна, чистый паспорт, уверенность и видение жизни в перспективе. Кто из нас мог похвастаться этим? Она могла. И в своем коллективе она была той мудрой Эльзой, которая видела на шаг вперед, чем вызвала острую зависть всех.

Или мой коллега, который с успехом зарабатывал здесь, но для своих сыновей купил квартиры в Киеве и очень успешно помогал им отсюда все восемь лет, не скрывая, что будущее – там, а им старым, осталось только охранять здесь семейную недвижимость и работать, пока держат. Лукавил, конечно: именно работая здесь, он ковал будущее своим детям там.

Таких историй – сотни. О том, как люди научились жить за эти восемь лет, пока не начался новый виток войны, затронул без исключения все, что разрушил привычные схемы жизни, планы, маршруты перемещения, бизнес, актуальность оформления пропусков за деньги или обмен валюты.

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Никто не хочет быть пушечным мясом

Для многих сейчас их бизнес (в оккупированном Луганске – 24 канал) – на паузе, ищутся новые средства существования, новые источники дохода. Хотя, это тоже не так.

Работают сейчас женщины. Мужчины в основном сидят дома, буквально прячась за юбками. "За сколько ты продавал эту колбасу", – звонит жена домой, работая весь месяц вместо мужа.

Всем ясно – он сидит дома. Не может выйти, не может работать – прячется, как и многие, от мобилизации. Трубку берет только на звонки с проверенных номеров и не открывает никому дверь. Бизнес почти у всех на паузе с 23 февраля. Работают жены и старики, но в основном все закрыто – строительные магазины, шиномонтаж, мастерские.

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"Мой сын так боялся, так боялся, почти сошел с ума, – рассказывает знакомая, – я уже не выдерживала с ним. Метался по избе, боялся подходить к окнам, выходил только по ночам и ходил огородами. Я сказала ему: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", но потом он договорился о "броне" для себя, и нам всем стало легче".

И это тоже – о реалиях и новом бизнесе сейчас "броней". И параллельно, в какой-то другой реальности, приходят известия о погибших. И это тоже о том, что все, что происходит сейчас, –неизбежный ужас, которому нет конца.

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