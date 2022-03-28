Только сейчас для всех стало очевидным, насколько гуманно и аккуратно все это время действовали украинские военные на Донбассе, насколько они пытались беречь мирных жителей и не причинять вреда захваченным украинским городам.

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Так выглядит Донецк, несмотря на 8 лет войны и обвинение россиян в якобы "обстрелах" со стороны Украины / Фото из фейсбука Дениса Казанского



За 8 лет войны армия Украины не нанесла никаких разрушений оккупированному Россией Донецку / Фото из фейсбука Дениса Казанского



Донецк остался целым, несмотря на боевые действия на Донбассе / Фото из фейсбука Дениса Казанского

Актуальное Оккупанты найдут все необходимое для себя в Украине на глубине 2 метров

И как контрастирует с этим тактика российских zондеркоманд, перемалывающих без всякой жалости мирные кварталы вместе с населением, намеренно нанося максимальный ущерб и получая удовольствие от массовой гибели граждан Украины.



Так выглядит Харьков после российских бомбардировок / Фото AFP



Харьков потерпел тотальные разрушения после налетов авиации российских оккупантов / Фото из фейсбука Дениса Казанского



Армия российских захватчиков превратила Харьков в руины / Фото из фейсбука Дениса Казанского