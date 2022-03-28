Тільки зараз для всіх стало очевидним, наскільки гуманно і акуратно весь цей час діяли українські військові на Донбасі, наскільки вони намагалися берегти мирних жителів і не завдавати шкоди захопленим українським містам.

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Так виглядає Донецьк, попри 8 років війни і звинувачення росіян в нібито "обстрілах" з боку України / Фото з фейсбуку Дениса Казанського



За 8 років війни армія України не завдала жодних руйнувань окупованому Росією Донецьку / Фото з фейсбуку Дениса Казанського



Донецьк залишився цілим, попри бойові дії на Донбасі / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

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І як контрастує з цим тактика російських zондеркоманд, які перемелюють без жодної жалості мирні квартали разом із населенням, навмисно завдаючи максимальних збитків і отримуючи задоволення від масової загибелі громадян України.



Так виглядає Харків після російських бомбардувань / Фото AFP



Харків зазнав тотальних руйнувань після нальотів авіації російських окупантів / Фото з фейсбуку Дениса Казанського



Армія російських загарбників перетворила Харків на руїни / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

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