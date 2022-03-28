Якщо до цього я думав, що українські солдати ненавидять росіян, то я помилявся. Справжня ненависть – в очах та словах українських жінок.

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Справжня ненависть

Від неї важко дихати. Вона душить, коли її відчуваєш. Вона така сильна, що лупить уламками навколо.

Вона настільки справжня, що тобі стає ніяково – ти розумієш, що ніколи не зробиш достатньо, аби її задовольнити.