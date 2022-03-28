"Вторая армия мира": хронология позора

План А: Взять Киев через 2 дня и провести парад победы на Крещатике.

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План Б: взять Харьков, Херсон, Николаев, Одессу и сделать "ХерНР".

План В: Присоединить хотя бы оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (свиновцы находятся здесь).

План Г: Оставить хотя бы Крым.

План Д: Разбомбить Воронеж.



Россия обрекает себя на бесславное исчезновение из-за развязавшейся войны в Украине / Фото с сайта Национального союза писателей Украины

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Сообщается, что российское командование оттягивает существенные силы от Киева и от Николаева. О Киеве они решили пока забыть, об Одессе – в принципе забыть. Пожалуй, теперь в планах захватить хотя бы Донбасс. Хоть что-нибудь.