"Друга армія світу": хронологія ганьби

План А: Взяти Київ за 2 дні та провести парад перемоги на Хрещатику.

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План Б: Взяти Харків, Херсон, Миколаїв, Одесу та зробити "ХерНР".

План В: Приєднати хоча б окуповані території Донецької та Луганської областей (свинособаки перебувають тут).

План Г: Залишити хоча б Крим.

План Д: Розбомбити Воронеж.



Росія прирікає себе на безславне зникнення через розв'язану війну в Україні / Фото із сайту Національної спілки письменників України

До теми Російський план провалився: що буде після перемоги України

Повідомляють, що російське командування відтягує суттєві сили від Києва та від Миколаєва. Про Київ вони вирішили поки що забути, про Одесу – впринципі забути. Мабуть, тепер у планах захопити бодай Донбас. Хоч щось.

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