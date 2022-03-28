"Друга армія світу": хронологія ганьби
План А: Взяти Київ за 2 дні та провести парад перемоги на Хрещатику.
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План Б: Взяти Харків, Херсон, Миколаїв, Одесу та зробити "ХерНР".
План В: Приєднати хоча б окуповані території Донецької та Луганської областей (свинособаки перебувають тут).
План Г: Залишити хоча б Крим.
План Д: Розбомбити Воронеж.
Росія прирікає себе на безславне зникнення через розв'язану війну в Україні / Фото із сайту Національної спілки письменників України
До теми Російський план провалився: що буде після перемоги України
Повідомляють, що російське командування відтягує суттєві сили від Києва та від Миколаєва. Про Київ вони вирішили поки що забути, про Одесу – впринципі забути. Мабуть, тепер у планах захопити бодай Донбас. Хоч щось.
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