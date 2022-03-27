Це не палаючий Кремль (чого хочеться, але треба бути реалістами) і, швидше за все, не відвойований Крим. Але це абсолютно повний провал російського плану приєднання України.

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І що потім?

Загальні очевидні положення пропускаємо. Не маю сумніву, що буде новий план Маршалла і нова Україна.

А ось як зміниться світ з політичного устрою? Якою буде архітектура міжнародної безпеки? Як зміняться торгові шляхи та розподіл праці?

Важливо Окупанти вивозять людей із Маріуполя та забирають документи й телефони

Війна змінює устрій миру

Російсько-українська війна змінює не лише обличчя світу, але й його будову. Це тектонічне зрушення в економіці, в науці, у політичних союзах і навіть у культурі. Під колишньою структурою світоустрою Путін підірвав ядерний заряд. Від неї не залишиться каменю на камені.

Чи буде новий світ кращим? Не знаю. Подумаю над цим. Але те, що без Росії в ньому буде чистіше і безпечніше, то це точно.

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