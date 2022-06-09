Об этом рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Петр Лисянский. Он говорит, что точно знает, почему Плотницкого отправили в отставку.
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Также правозащитник понимает, почему ликвидировали Захарченко – потому что он в обход Суркова пытался встретиться с Путиным на концерте Кобзона.
Но, по мнению Лисянского, следует понимать, что власть этих незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях разделена – на политическую и экономическую.
А есть еще силовой блок, который их всех контролирует. Поэтому на сегодняшний день фактически ни Пасечник, Ни Пушилин ничего не решают. Деньгами и их распределением занимают люди в правительстве, которых туда назначили. А эти главари просто политические рупоры,
– заявил эксперт.
Директор Института стратегических исследований и безопасности уверяет, что впоследствии эти республики могут объединить, и во время этого процесса выдвинут новую кандидатуру на место главаря.
"А то, что их ликвидируют, на сегодняшний день может привести к политическим противостояниям внутри этих незаконных вооруженных формирований, а это Кириенко не нужно", - добавил эксперт.
Лисянский обратил внимание на то, что сделали с бывшим премьером Александром Ананченко.
По его словам, они его могли ликвидировать и сказать, что это украинская диверсия, но его отправили руководить другой организацией. Так они и будут действовать дальше.
Эти главари ничего и не будут решать. Уже есть кураторы - муниципалитет Москвы отвечает за Луганск, а муниципалитет Санкт-Петербурга за Мариуполь. И это идея Кириенко во избежание ненужных Кремлю ситуаций,
– добавил он.
К слову, по данным разведки, отставка "правительства" в квазиреспублике Донбасса обусловлена давлением на Пушилина со стороны российских кураторов. Место "премьера" будет занимать российское чиновник Виталий Хоценко, которого отправили в командировку из Москвы.
После этого главаря псевдореспублики заставят либо покинуть "должность" , либо устроят что-то типа мятежа, как это происходило с Плотницким в 2017-м. А владельцы принадлежащих Пушилину предприятий и бизнесов перейдут под контроль нужных Кремлю людей.