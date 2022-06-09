Про це 24 каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Петро Лисянський. Він каже, що точно знає, чому Плотницького відправили у відставку.

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Також правозахисник розуміє, чому ліквідували Захарченко – бо він в обхід Суркова намагався зустрітися з Путіним на концерті Кобзона.

Але, на думку Лисянського, потрібно розуміти, що влада цих незаконних збройних формувань на окупованих територіях розділена – на політичну та економічну.

А ще є силовий блок, який їх всіх контролює. Тому на сьогодні фактично ні Пасічник, Ні Пушилін нічого не вирішують. Грошима та їх розподілом займають люди в "уряді", яких туди призначили. А ці ватажки просто політичні рупори,

– заявив експерт.

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки запевняє, що згодом ці республіки можуть об’єднати, і під час цього процесу висунуть нову кандидатуру на місце "ватажка".

"А те, що їх ліквідують, на сьогодні може призвести до політичних протистоянь всередині цих незаконних збройних формувань, а це Кирієнку не потрібно", – додав експерт.

Лисянський звернув увагу на те, що зробили з колишнім прем’єром Олександром Ананченком.

За його словами, вони його могли ліквідувати і сказати, що це “українська диверсія”, але його відправили керувати іншою організацією. Так вони і будуть діяти надалі.

Ці ватажки нічого і не будуть вирішувати. Вже є "куратори" – муніципалітет Москви відповідає за Луганськ, а муніципалітет Санкт-Петербургу за Маріуполь. І це ідея Кирієнка, щоб уникнути непотрібних Кремлю ситуацій,

– додав він.

До слова, за даними розвідки, відставка "уряду" у квазіреспубліці Донеччини обумовлена тиском на Пушиліна з боку російських кураторів. Місце "прем'єра" обійматиме російський посадовець Віталій Хоценко, якого відправили у відрядження з Москви.

Після цього ватажка псевдореспубліки змусять або покинути "посаду", або влаштують щось типу заколоту, як це відбувалося з Плотницьким у 2017-му. А власники підприємств та бізнесів, які належать Пушиліну, перейдуть під контроль потрібних Кремлю людей.

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