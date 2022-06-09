За даними джерел 24 каналу в розвідці, ще до початку війни ватажок терористичного угруповання цілком розумів, що у разі провалу він може поплатитись за гру Путіна щонайменше теплим місцем "очільника" недореспубліки. За майже 4 роки своєї "роботи" Пушилін разом із російськими кураторами зміг перехопити всі потоки фінансів, які виділялися Росією "на розвиток молодої "республіки".

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Колаборант за згодою зі своїм безпосереднім керівництвом фактично став власником окупованої Донеччини. Весь бізнес міг працювати виключно за згодою з Пушиліним. Більшість підприємств ватажок ОРДО фактично захопив для себе.

Ватажка бойовиків чекає доля Плотницького

Звісно, крадіжка виділених на квазіреспубліку мільярдів приносила чималі доходи й представникам Кремля. Тому на всі корупційні діяння Пушиліна ніхто не звертав уваги.

Так було аж до того моменту, доки Росія не почала повномасштабну війну і не зазнала неймовірних невдач. "Друга армія світу" за понад 100 днів змогла захопити лише один обласний центр України, а от всерйоз просунутися на Донбасі росіянам вдалося виключно шляхом тотального знищення всіх населених пунктів.

Росія почала втрачати контроль над квазіреспубліками, а Пушилін пояснити наближеним до Путіна особам всі провали ніяк не міг. Та й слухати його б вже ніхто не збирався, адже Москві потрібна людина, яку можна звинуватити взагалі в усьому.

Втім, на Пушиліна й так є, що "вішати". З моменту приходу його до "влади" на Донбасі не відбулося взагалі ніяких позитивних рухів ані в економічному, ані в соціальному напрямках.

Жодного відновлення у квазіреспубліці не було, хоча гроші з Москви на це надсилали. Підприємства закривалися, а ті, що підтримували натяки на існування, були глибоко дотаційними.

Захоплена Росією Донеччина стала вітриною "русского мира" – з депресивністю та відсутністю майбутнього. Змінити це не могла навіть ввімкнена на повну пропаганда.

Відтепер, коли загарбницька армія зазнала величезних втрат, російське керівництво з подивом для себе дізналося, що опиратися на "армії" так званих "ДНР" та "ЛНР" у військовому сенсі країна-агресорка не може. Бойовики ОРДЛО не мають жодного бажання воювати та гинути за ідеї Путіна. Мобілізовані є вкрай непідготовленими та здатні лише на те, щоб тікати за першої можливості. Однак за "документами" при цьому Пушилін мав дуже боєздатну армію. І саме вона, як це не дивно, мала стати авангардом російського наступу.

Росіяни зазнають величезних втрат, на Донеччині майже не залишилося чоловіків, а дружини мобілізованих подекуди виходять з-під контролю. Крім того, вже кожен житель Донецька зрозумів, що саме Росія обстрілює його місто, а змінити цю ситуацію ніхто не зможе.

Через це у Кремлі й вирішили "спустити всіх собак" на Пушиліна. Принципова позиція щодо відсторонення ватажка бойовиків від "влади" вже прийняте, тому порятунку для нього немає.

На Донецьк чекає хвиля кривавих розбірок та затримань

За даними розвідки, відставка "уряду" у банановій республіці обумовлена тиском на Пушиліна з боку російських кураторів. Місце "прем'єра" обійматиме російський посадовець Віталій Хоценко, якого, звісно, відправили у відрядження з Москви. І немає ніякого сумніву в тому, що новий "уряд" незабаром надасть Кремлю докази злочинності "влади" Пушиліна.

Після цього ватажка квазіреспубліки змусять або покинути "посаду", або влаштують щось типу заколоту, як це відбувалося з Плотницьким у 2017-му. Звісно, через це на окупованій частині Донеччини почнуться криваві розбірки за вплив та потоки коштів. Немає жодного сумніву в тому, що всі "гаманці" Пушиліна будуть ліквідовані. Номінальні власники всіх підприємств та бізнесів, які насправді належать Пушиліну, перейдуть під контроль потрібних Кремлю людей. Всі довірені особи ватажка бойовиків таємниче зникнуть. Як сумнозвісний "Ташкент", що був наближеним до Захарченка.



Треба розуміти, що самому Пушиліну можуть залишити життя – для показового суду чи використання його особи в якийсь спосіб. А от життя наближених до нього людей не цікаво взагалі нікому, окрім самого "лідера" "республіки". Їх можуть стратити десь під Сніжним або просто викинути у поле в сірій зоні,

– розповіли у розвідці.

Тотальне віджимання у Пушиліна всього бізнесу та перехоплення контролю над "ДНР" напевно призведе до кривавих розборок, але проходитиме це за підтримки всіх місцевих "ЗМІ". Адже росіяни планують показати місцевому населенню, що в усіх бідах винуватий саме Пушилін, а також те, що "з новим керівництвом "республіка" розквітатиме".