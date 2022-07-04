Ни похоронок, ни компенсаций, ни мужей: жены бурят устраивают бунт в России

Пока куча семей из Бурятии активно упаковывает вещи и со всех ног убегает переселяться в цивилизацию в захваченные Мелитополь и Энергодар, другие женщины и матери оккупантов до сих пор ждут возвращения своих родных. Или хотя бы похоронку с компенсациями.

По данным источников 24 канала в разведке, настроения среди семей путинских ордынцев кардинально разные. Львиная доля жен и матерей оккупантов искренне гордятся совершенными ими преступлениями и видят в войне незаурядные возможности для обогащения. Но есть и такие, кто всерьез недоволен ситуацией, понимая, что даже компенсаций за гибель жены или сына им не увидеть.

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В основном взгляды на развязанную Путиным войну зависят от того, в каком подразделении служит тот или иной захватчик. Например, те семьи, которых буряты уже поспешно перевозят в уютные украинские города, более чем довольны новыми возможностями.

Смертники воюют без перерыва уже пятый месяц

В то же время немалое количество оккупантов находится совсем не в тепличных условиях, ведь командование забросило их на самые горячие направления без права на возвращение.

Это касается орков из 5 отдельной танковой бригады, дислоцирующейся в Улан-Удэ. Большинство захватчиков из этой группировки почти не выходят на связь с родными с января 2022 года и без перерыва находятся на передовой.

Батальонно-тактические группы, созданные с участием военных из 5 ОТБР, понесли огромные потери, выводились на перегруппировку и снова были заброшены в бой.

Солдат из этой бригады не отправляли в отпуска, а все их рапорты на увольнение генералы упорно игнорировали, ведь Путин фактически взял курс на утилизацию бурят в Украине. Именно из этой республики, согласно статистике, погибло больше людей во время этой горячей фазы войны.

При этом большое количество семей даже не знает о том, что их "защитника" уже нет – командиры либо рассказывают о том, что с военными все хорошо, либо прямо говорят, что они числятся пропавшими без вести.

Поняв, что шансов увидеть своих мужчин живыми почти не осталось, а обещанные кремлевским диктатором миллионы никто не получит, некоторые бурятские женщины решили бунтовать. Они записали обращение к главарю Республики Алексею Цыденову, в котором рассказали о своем недовольстве ситуацией.

Смотрите видео обращения женщин бурят, которых Россия забросила в Украину насмерть:

Конечно, никакие обращения женщин из регионов, никогда не интересовавших Путина, никак никому не помогут. И никакой реакции от власти на подобные видео не будет хотя бы из-за отсутствия реальной массовости, но даже запись таких обращений уже можно считать бунтом.

Буряты-десантники несут большие потери

Многие гробы с ордынцами из 11 отдельной десантно-штурмовой бригады должны вскоре встречать жители Улан-Удэ. Но командование русской армии бурят-десантников считают более ценными, чем бурят-танкистов. Поскольку бойцов ДШВ достаточно тщательно упаковывают в цинк и отправляют домой. В то время как военных из 5 бригады решили в основном оставлять на поле боя.

Тем не менее, нельзя говорить о том, что какие-то российские генералы пытаются сохранить жизнь хотя бы кому-то из своих срочников или контрактников. Об этом красноречиво говорит переписка одного из офицеров бригады десантников с представителем штаба. Последний в вотсапе отчитывал своего подчиненного за решение отступать и аргументировал приказ держать позиции при любых условиях тем, что им "вчера привезли автоматические гранатометы". Впрочем, штабной офицер был послан за российским кораблем, а десантник стал "хорошим".



Захватчики из 11 бригады ДШВ несут большие потери / Фото источников 24 канала