Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Об этом он сообщил во время брифинга касательно смерти Виталия Шишова.

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Глава Нацполиции заявил, что Шишов не обращался в полицию

В полиции заверили, что проверили все обращения Виталия Шишова, которые, возможно, могли бы прийти в полицию.

Таких обращений не было. Ни в прошлом, ни в этом году,

– заявил Игорь Клименко.

Он также добавил, что если получат во время досудебного расследования дополнительную информацию, то конечно же, "эту информацию сразу же срочно передадут соответствующим службам".

Более того, полицейские сообщили, что на теле Виталия Шишова нашли ссадины.

Смерть Виталия Шишова: что известно