Соответствующее решение 23 октября на заседании приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступает в силу с 24 октября.
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На Буковине ввели жесткие ограничения для невакцинированных
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что область находится "в шаге от красной зоны".
С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия,
– заявил Осачук.
Именно поэтому с 24 октября сертификат о вакцинации, действующий ПЦР или экспресс-тест или документ, свидетельствующий о выздоровлении от COVID-19 нужно показать, чтобы:
- посещать заведения общественного питания, спортивные, культурные, развлекательные и другие учреждения;
- ездить общественным транспортом, а также говорится о нерегулярных и регулярных перевозках в области.
Кроме человек, у которых есть один из перечисленных выше документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм. Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров т.д.,
– говорится в сообщении.
Также нельзя находиться в общественных местах без средств защиты – масок или респираторов. Рекомендации будут действовать с 24 октября, а их соблюдение будут проверять специальные группы.
Коротко о ситуации с коронавирусом на Буковине
- За прошедшие сутки, 22 октября, в Черновицкой области зафиксировали 576 случаев заражения COVID-19. Кроме того, – умерло 14 человек, а выписаны 235 человек. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 101 629 случаев заболевания коронавирусом, 86 427 человек выздоровели, 2310 – умерли.
- Кроме того, 13 октября в Черновицкой области в автомобиле скорой помощи умер 72-летний итальянец. Из-за того, что медучреждения были заполнены пациентами, больными COVID-19, 2 больницы не смогли принять иностранца.
- Сначала правоохранители начали уголовное производство об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". Но во время расследования установили новые обстоятельства. Поэтому производство переквалифицировали. Теперь расследуют смерть иностранца как халатность медицинских работников.
- Кроме того, 20 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 94,2% госпитализированных с COVID-19 в Украине за неделю были невакцинированы. Он назвал вакцинацию единственной альтернативой полному локдауну.