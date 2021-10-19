Речь идет о статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Об этом заявили в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.

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Сначала правоохранители начали уголовное производство об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". Но в ходе расследования установили новые обстоятельства. Поэтому производство переквалифицировали.

По информации пресс-службы полиции, досудебное расследование сейчас продолжается. Полиция проверит действия всех, кто причастен к смерти иностранца.

Смерть итальянца в скорой: главное

Гражданин Италии скончался в карете скорой помощи 13 октября.

Из-за того, что медучреждения были заполнены пациентами, больными COVID-19, 2 больницы не смогли принять иностранца.

После этого больного решили доставить в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах, но это не успели сделать.

Судмедэксперты установили, что у итальянца был коронавирус. Также он имел пневмонию, легочную и сердечную недостаточность на фоне сахарного диабета.

Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области

За 17 октября в Черновицкой области лабораторно зафиксировали 391 человека, больного коронавирусом.

В больницах, по состоянию на тот же день, находилось более тысячи человек.

По состоянию на 18 октября всего COVID-19 заболело 99 252 человек.

Источник: сайт Черновицкого областного совета