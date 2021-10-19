Мовиться про статтю "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником". Про це заявили у пресслужбі Головного управління Нацполіції області.

До теми Не хотіли приймати лікарні: що відомо про смерть італійця у швидкій на Буковині

Спочатку правоохоронці розпочали кримінальне провадження про умисне вбивство із приміткою "природна смерть". Але під час розслідування встановили нові обставини. Відтак провадження перекваліфікували.

За інформацію пресслужби поліції, досудове розслідування наразі триває. Поліція перевірить дії всіх, хто причетний до смерті іноземця.

Смерть італійця у швидкій: головне

Громадянин Італії помер у кареті швидкої допомоги 13 жовтня.

Через те, що медзаклади були заповнені пацієнтами, хворими на COVID-19, 2 лікарні не змогли прийняти іноземця.

Після цього хворого вирішили доставити в лікарню швидкої медичної допомоги в Чернівцях, але це не встигли зробити.

Судмедексперти встановили, що в італійця був коронавірус. Також він мав пневмонію, легеневу і серцеву недостатність на тлі цукрового діабету.

Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області

За 17 жовтня в Чернівецькій області лабораторно зафіксували 391 людина, хвора на коронавірус.

У лікарнях, станом на той же день, перебувало понад тисячу людей.

Станом на 18 жовтня загалом на COVID-19 захворіло 99 252 людей.

Джерело: сайт Чернівецької обласної ради