Ни слова об аннексии: Reuters выпустил хвалебный материал о русских войсках в Крыму
Авторитетное международное агентство новостей подготовило новый материал о русских войсках в Крыму. Впрочем вместо осуждения аннексии, которое следовало ожидать, материал вышел комплиментарным в адрес оккупантов.
Скандальный материал под названием "Полностью женский экипаж пошел на патрулирование в Черное море впервые для ВМФ России", который вышел 10 июля, первыми заметили журналисты "Украинской правды".
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В своем материале Reuters рассказывает о женщинах в русском войске. Мол, впервые российский военный катер совершил патрулирование Черного моря с командой, которая полностью состоит из женщин.
Далее российские военные рассказывают о своей мотивации служить во флоте России несмотря на то, что это остается якобы "неженской" сферой.
Материал указывает, что место съемки – Крым, но не указано ни одной страны. Также нет ни слова о том, что полуостров сейчас оккупирован, а военные, которых таких хвалит агентство, оккупировали территорию и начали против независимого государства войну, которая продолжается и сейчас.
Хвалебный материал Reuters в отношении оккупантов в Крыму / скриншот
Агентство Reuters: коротко
- Это одно из крупнейших и самых авторитетных новостных агентств в мире. Reuters работает в информационной сфере уже более 150 лет.
- Хотя агентство считается британским, оно фактически не имеет привязки к одной стране. Компания насчитывает 197 бюро в 91 стране мира.