Авторитетное международное агентство новостей подготовило новый материал о русских войсках в Крыму. Впрочем вместо осуждения аннексии, которое следовало ожидать, материал вышел комплиментарным в адрес оккупантов.

Скандальный материал под названием "Полностью женский экипаж пошел на патрулирование в Черное море впервые для ВМФ России", который вышел 10 июля, первыми заметили журналисты "Украинской правды".

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В своем материале Reuters рассказывает о женщинах в русском войске. Мол, впервые российский военный катер совершил патрулирование Черного моря с командой, которая полностью состоит из женщин.

Далее российские военные рассказывают о своей мотивации служить во флоте России несмотря на то, что это остается якобы "неженской" сферой.

Материал указывает, что место съемки – Крым, но не указано ни одной страны. Также нет ни слова о том, что полуостров сейчас оккупирован, а военные, которых таких хвалит агентство, оккупировали территорию и начали против независимого государства войну, которая продолжается и сейчас.

Хвалебный материал Reuters в отношении оккупантов в Крыму / скриншот

Агентство Reuters: коротко