Жодного слова про анексію: Reuters випустив хвалебний матеріал про російські війська в Криму
Авторитетне міжнародне агентство новин підготувало новий матеріал про російські війська в Криму. Втім замість засудження анексії, яку слід було очікувати, матеріал вийшов компліментарним на адресу окупантів.
Скандальний матеріал під назвою "Повністю жіночий екіпаж пішов на патрулювання в Чорне море вперше для ВМФ Росії", який вийшов 10 липня, першими помітили журналісти "Української правди".
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У своєму матеріалі Reuters розповідає про жінок у російському війську. Мовляв, вперше російський військовий катер здійснив патрулювання Чорного моря з командою, яка повністю складається з жінок.
Далі російські військові розповідають про свою мотивацію служити у флоті Росії попри те, що це залишається буцімто "нежіночою" сферою.
Матеріал вказує, що місце зйомки – Крим, але не вказано жодної країни. Також немає жодного слова про те, що півострів нині окупований, а військові, яких таких хвалить агентство, окупували територію й почали проти незалежної держави війну, яка триває і нині.
Хвалебний матеріал Reuters щодо окупантів у Криму / скриншот
Агентство Reuters: коротко
- Це одне з найбільших і найавторитетніших новинних агентств у світі. Reuters працює в інформаційній сфері вже понад 150 років.
- Хоча агентство вважається британським, воно фактично не має прив'язки до жодної країни. Компанія нараховує 197 бюро в 91 країні світу.