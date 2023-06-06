Как оперативно выяснилось, это связано с сбоем в самом банке. Об этом сообщили в финансовом учреждении.

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Что перестало работать

Сложности в использовании карт и в функционировании банкоматов украинцы заметили около 18:40. В частности, перебои и задержки в работе сервисов банка возникли:

при использовании "Приват24",

при попытке оплаты картами через торговые терминалы,

в сети банкоматов.

Пока неизвестно, с чем связан столь масштабный сбой в работе финансового учреждения.

В "ПриватБанке" отреагировали на сложности

Однако в самом финансовом учреждении уже отреагировали на масштабный сбой работы системы. Поэтому вскоре украинцы снова смогут бесперебойно пользоваться услугами банка.

Для того чтобы оперативно починить систему, в "ПриватБанке" приняли соответствующие меры. В частности, для этого были задействованы ІТ-специалисты.

Друзья, нам известно о перебоях и задержках в работе сервисов банка, в частности "Приват24", сетях банкоматов и оплатах картами через торговые терминалы. Все привлеченные IT-специалисты работают над скорейшим восстановлением стабильной работы. Для этого нужно немного времени. Спасибо за ваше понимание и терпение. Берем и чиним!

– сообщили на фейсбук-странице банка.