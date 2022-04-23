У клиентов банка могут возникнуть трудности с оплатой картами через торговые сроки. Это – временно.

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На каналах связи произошел сбой. Поэтому возможны перебои и задержки в работе сервисов банка и сети банкоматов,

– рассказали в финучреждении.

"Приватбанк" пообещал как можно быстрее устранить неполадки и извинился из-за неудобств.

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