У клиентов банка могут возникнуть трудности с оплатой картами через торговые сроки. Это – временно.
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На каналах связи произошел сбой. Поэтому возможны перебои и задержки в работе сервисов банка и сети банкоматов,
– рассказали в финучреждении.
"Приватбанк" пообещал как можно быстрее устранить неполадки и извинился из-за неудобств.
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