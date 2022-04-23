У клієнтів банку можуть виникнути труднощі з оплатою картками через торгові терміни. Це – тимчасово.
Читайте також Проти власника "Мегабанку" можуть відкрити кримінальну справу
На каналах зв'язку стався збій. Через це сьогодні можливі перебої та затримки в роботі сервісів банку і мережі банкоматів,
– розповіли у фінустанові.
"Приватбанк" пообіцяв якнайшвидше виправити неполадки та перепросив через незручності.
Це може вас зацікавити – "Приватбанк" підготував сюрприз для російськомовних українців: відео