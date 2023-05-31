Сейчас о причинах масштабного сбоя в работе приложения неизвестны. Тем не менее технические специалисты уже работают над решением этой проблемы, информирует 24 Канал.

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Что случилось с приложением ПриватБанка

В социальных сетях 31 мая около 19 часов пользователи начали писать о проблемах с входом в приложение "Приват 24". По их словам, приложение просто виснет и не впускает людей для работы с ним.



Приложение "Приват 24" не работает у многих украинцев / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, пользователи пишут, что залогиниться в "Приват 24" просто невозможно, а сама загрузка приложения "длится целую вечность".



Пользователи жалуются в комментариях о проблемах с работой "Приват 24" / Скриншот 24 Канала

Впоследствии представители ПриватБанка подчеркнули, что эта проблема уже решается и пообещали, что через несколько часов приложение будет работать в обычном режиме.

Приложение "Приват 24" впоследствии заработало

По состоянию на 31 мая 19:40 приложение "Приват 24" работает. Теперь пользователи могут войти в приложение и спокойно работать с ним. Что именно произошло в работе приложения и как удалось решить все проблемы с входом – пока в ПриватБанке не комментируют.

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